Viele Krankenhäuser in Deutschland schreiben Verluste

Berlin: Fast 80 Prozent der Kliniken in Deutschland erwarten für das zu Ende gehende Jahr ein Verlustgeschäft. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG hervor. Demnach ist die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bereits im vergangenen Jahr schrieben demnach fast zwei Drittel der Kliniken rote Zahlen. Nur fünf Prozent sehen sich demnach in einer guten Situation. Als Grund werden Preissteigerungen bei Personal- und Sachkosten genannt. Sie wirken sich laut Umfrage bei 88 Prozent der Krankenhäuser stark oder sehr stark auf die Finanzsituation aus. - DKG-Chef Gaß betonte, viele Krankenhäuser seien zu Einschnitten bei der Patientenversorgung gezwungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 07:00 Uhr