Viele Kommunen in Deutschland von Extremwetter betroffen

Berlin: Ein Großteil der Kommunen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren Opfer von Extremwetter-Ereignissen geworden. Das geht aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Umweltbundesamtes hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach gaben 77 Prozent der Kommunen an, von den Folgen extremer Witterung oder anderen negativen Klimawandelfolgen betroffen gewesen zu sein. Dazu gehören etwa Starkregen, langanhaltende Hitzeperioden und Dürren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 02:00 Uhr