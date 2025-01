Viele junge Erwachsene sind laut Bericht von Armut bedroht

Düsseldorf: Jeder vierte junge Erwachsene ist laut einer Auswertung von Armut betroffen oder gefährdet. In der Altersgruppe der 18- und 24-Jährigen lag die sogenannte Armutsgefährdungsquote im vorletzten Jahr bei 25 Prozent. Das geht aus dem "Monitor Jugendarmut in Deutschland" hervor, den die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit heute in Düsseldorf vorstellt. Die Armutsgefährdungsquote gibt den Anteil der Bevölkerung an, der mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss. 2023 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland nach Steuern und Sozialabgaben bei 1.310 Euro im Monat. Für den Bericht wurden vorliegende Daten etwa des Statistischen Bundesamtes und aus verschiedenen Studien ausgewertet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 06:00 Uhr