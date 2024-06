Viele Bürgergeld-Empfänger haben nur per Smartphone Internetzugang

Nürnberg: Für viele Empfänger von Grundsicherung in Deutschland ist das Smartphone der einzige Zugang zum Internet. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mitgeteilt. Demnach haben 26 Prozent der Leistungsempfänger nur ein mobiles Endgerät. 7 Prozent hätten gar keinen Internetzugang - vor allem ältere und wenig gebildete Menschen. Laut dem IAB zeigt das eine digitale Kluft zwischen Bürgergeld-Empfängern und der Gesamtbevölkerung auf. Diese Erkenntnisse seien wichtig für die digitalen Angebote der Jobcenter. Ein Beispiel: Dienstleistungen müssten auf Smartphones mit kleinen Bildschirmen und kleiner Tastatur funktionieren. Außerdem blieben Offline-Angebote zumindest in näherer Zukunft unverzichtbar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2024 14:45 Uhr