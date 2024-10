Viele Beschäftigte würden übers Renteneintrittsalter hinaus arbeiten

Berlin: In Deutschland ist die Bereitschaft, länger als bis zum Renteneintrittsalter zu arbeiten, ungleich verteilt. Auf die Frage, ob sie sich das vorstellen könnten, antworteten etwa zwei Drittel der Arbeitnehmer mit "Nein", ein Drittel mit "Ja". Das berichtet die "Welt am Sonntag", die sich auf eine Erhebung des Instituts der Deutschen Wirtschaft beruft. Dabei spielen offenbar verschiedene Faktoren eine Rolle: Ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahren antworteten deutlich häufiger mit Ja als Unter-30-Jährige. Wer sich in seinem Job wohlfühlt und nicht nur für Geld arbeitet, stimmte ebenfalls häufiger zu. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulausbildung und Führungskräfte stehen dem Weiterarbeiten offener gegenüber als Arbeitnehmer ohne beruflichen Abschluss und ohne Führungsverantwortung. Die finanzielle Absicherung im Alter spielte bei der Antwort dagegen nur eine untergeordnete Rolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 12:00 Uhr