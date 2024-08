Viele Autofahrer in Bayern zahlen weniger bei der Kfz-Haftpflicht

München: 1,7 Millionen Autofahrer in Bayern können sich auf eine günstigere Einstufung bei der Kfz-Haftpflicht freuen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat in allen Zulassungsbezirken nachgerechnet und sie für die Kfz-Versicherung neu eingeteilt. Im bundesweiten Vergleich hat sich der Freistaat dabei besonders verbessert: In Bayern erreichen 24 Bezirke und fast jeder vierte Autofahrer eine günstigere Klasse. Nur acht Bezirke und 300.000 Autofahrer rutschen in höhere und damit teurere Regionalklassen ab. Die Autofahrer in Kronach haben bayernweit die beste Schadensbilanz, die Autofahrer in Augsburg verursachen die meisten Schäden.

