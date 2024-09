Viele Autobahnbrücken wohl in bedenklichem Zustand

Berlin: In Deutschland sind 43 Autobahnbrücken laut Experten in ungenügendem Zustand. Die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit oder beides seien bei diesen Brücken erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Die "Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken" bezieht sich dabei auf die sogenannte Brückenstatistik, in der etwa 3800 Bauwerke erfasst sind. Zu den 43 ungenügenden Brücken kommen demnach 378 weitere, deren Zustand mit "nicht ausreichend" bewertet wird. Die Politik und die Autobahngesellschaft des Bundes müssten nun dringend handeln, so die Experten. Gerade bei Autobahnbrücken dürfe man sich nicht darauf verlassen, dass das nächste Unglück so glimpflich verlaufe wie der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden. Das Bundesverkehrsministerium hat bereits vor zwei Jahren ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Demnach sollen pro Jahr sollen künftig etwa 400 Brücken saniert werden.

