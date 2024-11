Verteidigungsministerium will laut Bericht 825 Millionen Euro für Uniformen ausgeben

Berlin: Das Verteidigungsministerium will offenbar mehr als 800 Millionen Euro für neue Ausgehuniformen seiner Soldatinnen und Soldaten ausgeben. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat das Ministerium beim Haushaltsausschuss des Bundestags einen entsprechenden Antrag eingereicht. Die Union kritisiert in der Zeitung die hohe Summe der geplanten Anschaffung. Uniformen für mehr als 800 Millionen Euro würden die Bundeswehr kein Stück kriegstüchtiger machen.

