Verteidigungsminister Pistorius sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

Kiew: Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Er will in Kiew über weitere Hilfen sprechen und sich ein Bild von der militärischen Lage machen. Außerdem will sich Pistorius über die ukrainische Verteidigungsindustrie informieren. Kurz bevor Donald Trump in den USA die Präsidentschaft übernimmt, gilt der Besuch auch als ein Signal dafür, dass Deutschland weiterhin an der Seite der Ukraine steht. Bereits gestern hatte sich Pistorius mit Kollegen aus Großbritannien, Frankreich, Polen und Italien in Warschau getroffen. Sie kündigten weitere Waffen- und Materiallieferungen für die Ukraine an. Konkret geht es um die Unterstützung mit Drohnen und Munition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 10:00 Uhr