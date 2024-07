Verteidigungsminister der USA und Russlands telefonieren

Moskau: Angesichts möglicher neuer Spannungen haben sich die Verteidigungsminister der USA und Russlands in einem Telefonat ausgetauscht. Wie das russische Verteidigungsressort mitteilte, hätten die Minister Beloussow und Austin besprochen, wie Sicherheitsbedrohungen und eine mögliche Eskalation verhindert werden können. Eine Sprecherin des Pentagons teilte mit, Austin habe in dem Gespräch betont, es sei wichtig, Kommunikationsdrähte mit Moskau aufrechtzuerhalten. Am Mittwochabend hatten Deutschland und die USA am Rande des Nato-Gipfels verkündet, dass die US-Armee ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 08:00 Uhr