Verona feiert Aufnahme der italienischen Oper ins Weltkulturerbe

Verona: In der norditalienischen Stadt ist am Abend die Aufnahme der italienischen Oper in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes gefeiert worden. 20-tausend Zuschauer lauschten in der Arena einem ganz besonderen Opernabend - mit Weltstars wie Anna Netrebko und Jonas Kaufmann. Es spielte ein Orchester mit 160 Musikern, ein Chor aus 300 Sängerinnen und Sängern sorgten für eine eindrucksvolle Begleitung. Der Opernabend wurde auch im italienischen Fernsehen übetragen. Auf den Ehrenplätzen saßen Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsidentin Meloni. Die Gala war gleichzeitig der Auftakt für die neue Opernsaison in Verona.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 10:00 Uhr