Vermutlich keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz bei Washington

Den Flugzeugabsturz in der Nähe von Washington hat offenbar keiner der 67 Insassen überlebt. Davon geht der Chef der örtlichen Feuerwehr aus. Bislang wurden etwa 30 Leichen geborgen. Ein Flugzeug der American Airlines war in der Nacht beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber kollidiert, beide Maschinen stürzten in den Fluss. Was zu dem Unglück geführt hat, ist weiter unklar. Hinweise auf Terrorismus gibt es bislang nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 18:00 Uhr