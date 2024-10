Vermummte greifen Präsidium der FU Berlin an

Berlin: Vermummte haben am Nachmittag versucht, ein Gebäude der Freien Universität Berlin zu besetzen. Laut Polizei drangen 15 bis 20 Personen in die Räumlichkeiten ein und randalierten. Die FU selbst berichtet, die Vermummten hätten pro-palästinensische Parolen mit Bezug zum Nahost-Konflikt und auch ein Hamas-Zeichen an Wände gesprüht. Es sei zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Uni-Mitarbeitern sowie zu Sachbeschädigungen gekommen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Randalierer. Bislang sind vier Personen festgenommen worden. Der Regierende Bürgermeister Wegner verurteilte die Taten: Die Stürmung der Freien Universität durch sogenannte propalästinensische Aktivisten zeige einmal mehr, dass sie nicht an einem Dialog interessiert seien, sondern nur Sachbeschädigung, Gewalt und Hass kennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 18:45 Uhr