Verletzte nach Gasaustritt in Coburg

Coburg: In der Innenstadt sind mehrere Personen durch einen Gasaustritt verletzt worden. Eine Polizeisprecherin sagte, betroffen seien mindestens elf Menschen, davon seien zwei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Ein Gebäude wurde demnach geräumt, der Bereich darum weiträumig abgesperrt. Offenbar ist Kohlenmonoxid ausgetreten - ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das in höheren Konzentrationen tödlich sein kann. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr sucht noch nach der Ursache.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.12.2024 19:00 Uhr