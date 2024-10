Verkehrswacht fordert Halteverbote vor Schulen gegen "Elterntaxis"

Berlin: Die Deutsche Verkehrswacht fordert ein absolutes Halteverbot vor Schulen. Sogenannte Elterntaxis seien dort eine Gefährdung und führten zu mehr Unfällen, sagte Verbandspräsident Bodewig der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er rät Eltern dringend davon ab, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Laut Bodewig sind Kinder nach einem intensiven Schulweg-Training in den meisten Fällen bereits ab der ersten Klasse so weit, alleine zur Schule zu gehen. Die Verkehrswacht stellt jedoch in den Kindertagesstätten fest, dass sich Kinder seit der Corona-Pandemie immer weniger und schlechter bewegen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 11:00 Uhr