Verkehrsprognose für das Jahr 2040 veröffentlicht

Berlin: Das dominierende Verkehrsmittel für den Transport von Gütern bleibt der LKW. Das geht aus einer Verkehrsprognose für das Jahr 2040 hervor, die das Bundesverkehrsministerium vorgelegt hat. Demnach steigt der Güterverkehr auf der Straße in den kommenden 15 Jahren um 34 Prozent. Ähnlich stark werde zwar auch der Schienengüterverkehr wachsen. Allerdings wird derzeit nur ein Fünftel aller Güter über die Schiene transportiert. Der Bund will diesen Anteil bis 2030 auf ein Viertel erhöhen. Meistgenutztes Mittel für den Personenverkehr bleibt das Auto. Verkehrsminister Wissing wies auf einen deutlich zunehmenden Verkehr in Deutschland hin und forderte Investitionen in alle Verkehrsträger, um einen Verkehrsinfarkt zu verhindern. Verbände kritisieren das Vorgehen der Bundesregierung. Sie fordern, die Verkehrsplanung an politischen Zielen und nicht an Prognosen auszurichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 12:00 Uhr