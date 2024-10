Verkehr auf Straße und Schiene wird bis 2040 weiter zunehmen

Berlin: Der Lastwagen bleibt auch in Zukunft das dominierende Verkehrsmittel für den Gütertransport. Das geht aus einer Verkehrsprognose für das Jahr 2040 hervor, die das Bundesverkehrsministerium vorgelegt hat. Demnach nimmt der Güterverkehr auf der Straße in den nächsten 15 Jahren um 34 Prozent zu. Ähnlich stark wird auch der Schienengüterverkehr wachsen. Auch der Personenverkehr wird laut Prognose zunehmen, insbesondere auf der Schiene. Um der Entwicklung gerecht zu werden, muss daher laut Verkehrsminister Wissing in alle Verkehrsträger investiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 13:45 Uhr