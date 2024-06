Verkauf des Tennet-Stromnetzes an den Bund ist gescheitert

Berlin: Die Verhandlungen über den Verkauf des Tennet-Stromnetzes in Deutschland an den Bund sind gescheitert. Der niederländische Betreiber teilte mit, dass die Gespräche mit der staatlichen Förderbank KfW ergebnislos beendet wurden. Demnach sieht Berlin den Verkauf wegen Haushaltsproblemen als nicht durchführbar an. Die Bundesregierung muss Milliardenlöcher stopfen. Der niederländische Staat, Eigentümer der Tennet-Muttergesellschaft, empfindet die Kosten des Netzausbaus in Deutschland als zu hoch. Tennet ist einer von vier Stromnetzbetreibern in Deutschland und betreibt unter anderem den SuedOstLink, der Strom aus Erneuerbaren Energien nach Bayern bringen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 13:00 Uhr