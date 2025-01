"Verheerendster Brand" in Kaliforniens Geschichte fordert weitere Opfer

Los Angeles: Die Großfeuer in der US-Region Los Angeles sind noch immer nicht unter Kontrolle. Weitere Menschen sind umgekommen. In der Stadt Malibu und der Umgebung wurden laut Feuerwehr zwei weitere Leichen entdeckt. Die Zahl der Toten steigt damit auf sieben. Nach Angaben der L.A. Times haben die zwei größten Brände in den Stadtteilen Palisades im Westen und Eaton im Osten mehr als 9.000 Gebäude zerstört. 180.000 Menschen mussten bisher aus ihren Häusern fliehen, weitere 200.000 sollen sich darauf vorbereiten. US-Präsident Biden sprach am Abend vom "verheerendsten Brand" in der Geschichte des Bundesstaates Kalifornien. Außerdem kündigte er Verstärkung für die örtlichen Feuerwehren durch Löschflugzeuge aus Kanada an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 06:00 Uhr