Verhandlungsmarathon bei IG-Metall Tarifverhandlungen dauert an

Hamburg: Die ganze Nacht hindurch haben Arbeitgeber und Gewerkschafter über einen Tarifvertrag für die Metall- und Elektro-Industrie verhandelt. Ein Ende ist auch nach rund 14 Stunden nicht abzusehen. Ein Sprecher der IG Metall sagte, Knackpunkt seien nach wie vor die geforderten Tarifsteigerungen. Der Arbeitgeberverband Nordmetall erklärt, es werde "hart gerungen". Die Gewerkschaft fordert 7 Prozent mehr Lohn und Gehalt und will nach einem Jahr neu verhandeln. Die Arbeitgeber dagegen wollen einen Abschluss über rund zwei Jahre und bieten Tarifsteigerungen in zwei Schritten an, jeweils um knapp zwei Prozent. In Hamburg wird für die Tarif-Bezirke Küste und Bayern verhandelt. Ziel ist ein Pilotabschluss für die knapp 4 Millionen Beschäftigten bundesweit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 08:00 Uhr