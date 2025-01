Verhandlungen über Waffenruhe in Gaza stecken wieder fest

Tel Aviv: Im Gaza-Krieg stecken die Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung der Geiseln laut Medienberichten wieder in der Sackgasse. Nach Informationen der "Times of Israel" ist die Hamas nicht bereit, eine Liste der noch lebenden Geiseln zu übermitteln. Laut dem "Wall Street Journal" erwarten arabische Vermittler, dass beide Seiten erst nach dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Trump am 20. Januar an den Verhandlungstisch zurückkehren. Israels Armee geht derweil im Norden des Gazastreifens weiter gegen die Hamas vor. In Dschabalija sollen beim Bombardement eines Wohnhauses 15 Menschen getötet worden sein. Israels Militäranwältin warnte, die Armee unterschätze zum Teil die Zahl der Zivilisten in bestimmten Gebieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 10:00 Uhr