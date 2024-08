Verhandlungen über Waffenruhe im Gazastreifen gehen weiter

Doha: In der katarischen Hauptstadt sollen heute die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen wieder aufgenommen werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen der Direktor des US-Geheimdienstes CIA, Burns, Katars Ministerpräsident al Thani und der ägyptische Geheimdienstchef Kamel teilnehmen. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte angekündigt, eine Delegation angeführt von Mossad-Chef Barnea zu den Verhandlungen zu entsenden. Nicht mit am Tisch sitzt die islamistische Hamas. Sie lehnte eine Teilnahme an den Gesprächen ohne eindeutigen Plan für ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen ab. Das Weiße Haus wies am Abend erneut auf die Bedeutung der Verhandlungsrunde hin. Man wolle ein Ende dieses Krieges sehen und man wolle, dass die Geiseln nach Hause kommen, sagte eine Sprecherin. Der Weg zur Deeskalation der Spannungen im Nahen Osten bestehe darin, ein Abkommen zu schließen.

