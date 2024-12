Verhandlungen bei Volkswagen dauern an

Hannover: In der fünften Tarifrunde bei Europas größtem Autobauer Volkswagen ist noch keine Einigung in Sicht. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall sind immer noch Fragen offen. Nachdem inzwischen gut 50 Stunden verhandelt wurde, seien in Teilbereichen viele Fortschritte erzielt worden, aber es gebe immer noch Punkte bei denen man auseinander liege. Entsprechend gehöre ein Abbruch der Gespräche immer noch zu den möglichen Szenarien. Somit drohen bei VW ab Januar Streiks. Ein Sprecher des Betriebsrats sagte, Meldungen über vermeintlich erzielte Lösungen seien so lange Spekulation, bis ein Gesamtergebnis feststehe. Insgesamt geht es um einen neuen Tarifvertrag für die rund 130.000 Volkswagen-Mitarbeiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 13:00 Uhr