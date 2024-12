Vergewaltigungsfall Pelicot: Ex-Mann zu 20 Jahren verurteil

Avignon: In Frankreich ist das Urteil um die jahrelangen Vergewaltigungen von Gisèle Pelicot gefallen. Ihr Ex-Mann ist in allen Punkten der Anklage schuldig, teilten die Richter in Avignon mit. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hatte gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt zu haben, um sich an ihr zu vergehen und sie von Dutzenden Fremden vergewaltigen zu lassen. Angeklagt sind auch 50 weitere Männer. Pelicot schätzt, dass sie etwa 200 Vergewaltigungen erlitten hat. Wegen der starken Medikamente, die ihr damaliger Mann ins Essen mischte, bekam sie von den sexuellen Übergriffen nichts mit. Der Fall hat international für Aufsehen gesorgt. Gisèle Pelicot hatte entschieden, den Prozess öffentlich führen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 11:00 Uhr