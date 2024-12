Verfolger Frankfurt verkürzt Rückstand auf FC Bayern

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt Frankfurt der Bayern-Verfolger Nummer eins. Die Eintracht hat im Abendspiel mit 4:0 bei Heidenheim gewonnen und damit den Rückstand auf München auf vier Punkte verkürzt. Und bei der Handball-EM der Frauen in Innsbruck ist für das deutsche Team die Hauptrunde in Gefahr. Im zweiten Vorrundenspiel gab es eine 22:29-Niederlage gegen die Niederlande. Letzter Vorrundengegner ist morgen Island.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 07:00 Uhr