Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung rund um den 7. Oktober

Berlin: Vor dem Jahrestag des Überfalls der Hamas-Überfalls warnt Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang vor einer Radikalisierung der Proteste gegen Israel. Seine Behörde warnt vor der Gefahr islamistischer Straftaten. Der Angriff der Hamas jährt sich am Montag, schon am Wochenende sind aber viele Kundgebungen geplant, vor allem in Berlin. Dort bereitet die Polizei einen Großeinsatz vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2024 02:00 Uhr