Verfassungsgericht in Rumänien bestätigt Ergebnis der Präsidentenwahl

Bukarest: Das Oberste Gericht in Rumänien hat die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentenwahl anerkannt. Damit ist der Weg frei für die Stichwahl am kommenden Sonntag. Bei der Abstimmung werden der rechtsextreme und russland-freundliche Kandidat Georgescu und die konservativ-liberale Reformpolitikerin Lasconi aufeinandertreffen. Georgescu hatte in der ersten Runde die meisten Stimmen bekommen. Nachdem das Gericht wegen möglicher Wahlmanipulation angerufen worden war, hatte es entschieden, die Stimmen neu auszählen zu lassen. Dabei war es aber zu keiner größeren Verschiebung des Ergebnisses gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2024 19:15 Uhr