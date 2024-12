Verfahren zum Anschlag in Magdeburg bleibt in Sachsen-Anhalt

Magdeburg: Die Ermittlungen zur Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt werden vorerst weiter in Sachsen-Anhalt geführt. Justizministerin Weidinger sagte im Ältestenrat des Landtags in Magdeburg, der Generalbundesanwalt habe die Übernahme des Verfahrens abgelehnt. Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes mit Sitz in Naumburg übernehme das Verfahren. Wie mehrere Medien berichten, verdichten sich die Hinweise auf eine gravierende psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters. Der Generalbundesanwalt wäre zuständig für Verfahren bei politisch motivierter Kriminalität.

