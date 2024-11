Verdi kündigt neue Streiks im ÖPNV an

Berlin: Im Tarifstreit für Betriebe im Öffentlichen Personennahverkehr kündigt Verdi neue Warntreiks in mehreren Bundesländern an. Sie sollen noch in dieser Woche stattfinden, um im Vorfeld des nächsten Verhandlungstermins am kommenden Montag den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. In der Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag werden die Löhne und Gehälter für rund 5500 Beschäftigten in sechs Bundesländern verhandelt, darunter auch Bayern. Zu den betroffenen Unternehmen gehören Omnibusbetriebe, der Schienennahverkehr, aber auch Güterbahnen. Die Arbeitgeber bieten 3 Prozent mehr Lohn ab April kommenden Jahres und eine Inflationsausgleichprämie von 600 Euro. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne um 350 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 17:00 Uhr