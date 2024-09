Verdächtiger stellt sich nach erneuter Explosion in Köln

Köln: Die Explosion in einem Mehrfamilienhaus hat offenbar nichts mit der Anschlagsserie im Rheinland zu tun. Ein Tatverdächtiger hat sich inzwischen bei der Polizei gestellt. Er soll einen Bezug zu dem ausgebrannten Café in dem Haus haben. Laut Behörden wird außerdem nach einem zweiten Verdächtigen gefahndet. Nach der Explosion heute Nacht wurden zwei Personen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt. 20 Anwohner mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Der Vorfall hatte an eine Reihe von Anschlägen erinnert, hinter der die niederländische Mafia stecken soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 16:00 Uhr