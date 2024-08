Verdächtiger nach versuchtem Brandanschlag auf Züricher Synagoge gefasst

Zürich: In der größten Stadt der Schweiz ist ein Brandanschlag auf eine Synagoge verhindert worden. Nach Angaben der Züricher Polizei hatte ein Mann gestern Abend Benzin am Eingang des jüdischen Gotteshauses ausgeschüttet und wurde vom Sicherheitsdienst gestoppt. Der 32-Jährige konnte fliehen, wurde aber am Morgen von der Kantonspolizei festgenommen. Laut den Ermittlern handelt es sich nicht um einen Extremisten, sondern um einen psychisch verwirrten Mann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 12:00 Uhr