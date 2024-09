Verbraucherzentrale fordert besseren Schutz für Stromkunden

Berlin: Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert einen besseren Schutz für Kunden vor Betrug mit Stromverträgen, die per Telefon abgeschlossen werden. Verbandsvorständin Pop forderte eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, um klare Regeln für Unternehmen zu schaffen und Verbraucher so vor unfairen Geschäftspraktiken und Manipulation zu schützen. So soll etwa im Fall eines Vertragswechsels über Vermittlungsportale eine verpflichtende Kündigungsvollmacht in Textform an den bisherigen Anbieter eingeführt werden. Anderenfalls müsse dieser den Wechsel ablehnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 13:00 Uhr