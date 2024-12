Verbraucherzentrale Bundesverband plant Sammelklage gegen Facebook

Berlin: Der Verbraucherzentrale Bundesverband, vzbv, will eine Sammelklage gegen Facebook einreichen, der sich rund sechs Millionen Menschen in Deutschland anschließen könnten. Das hat der Verband in Berlin angekündigt. Es geht um einen Datendiebstahl, der 2021 bekannt wurde: Unbekannte hatten die Datensätze von insgesamt rund 533 Millionen Facebook-Nutzerinnen und -Nutzern aus mehr als 100 Ländern zum Kauf angeboten. Mit der Klage will der Verbraucherverband verbindlich feststellen lassen, dass Facebook gegen das Datenschutzrecht verstoßen hat, weil es den Diebstahl ermöglichte. Damit hätten Betroffene Recht auf Schadensersatz.

