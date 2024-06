Verbraucher sind verunsichert und wollen weniger Geld ausgeben

Nürnberg: In Deutschland ist die Bereitschaft, sich etwas zu kaufen, bei den Verbrauchern geringer geworden. Das geht aus der aktuellen Konsumklimastudie des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK hervor. Demnach ging das Konsumklima im Juni etwas zurück - nach zuletzt vier Anstiegen in Folge. Zum einen erwarten die Verbraucher nicht mehr so hohe Einkommenssteigerungen. Zum anderen legen sie wieder mehr Geld zurück. Grund sind offenbar eine steigende Verunsicherung und die wieder höhere Inflation. Konsumexperte Bürkl erklärte, weil die Menschen sparen und mehr für Nahrungsmittel und Energie ausgeben müssten, fehle das Geld für größere Anschaffungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 08:00 Uhr