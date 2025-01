Verband fordert verlässliche Wohnungsbaupolitik

München: Die Bauwirtschaft fordert von der künftigen Bundesregierung eine verlässliche Wohnungsbaupolitik. Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhande BDB, stellt heute in München auf der Messe Bau eine Studie zum Thema Wohneigentum vor. Verbändspräsidentin Metzger sagte vorab, wer sich bis an die Grenze des Machbaren verschulde, der wolle kein Risiko – keine Überraschungen, zum Beispiel durch zusätzliche Klimaschutzauflagen. Der an der Studie beteiligte Ökonom Günther forderte einen Planungshorizont von mindestens zwanzig Jahren.

