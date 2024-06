Veranstalter ziehen positive Bilanz von "Rock im Park"

Nürnberg: In der Frankenmetropole ist das Musikfestival "Rock im Park" zu Ende gegangen. Die Polizei sprach von einem "friedlichen Fest". Auch Notärzte und Krankenwagen mussten seltener ausrücken als im vergangenen Jahr. Die Rettungsdienste behandelten vor allem Insektenstiche, Blasen und Schürfwunden. Laut Veranstalter kamen an drei Tagen insgesamt 80.000 Besucher auf das Nürnberger Zeppelinfeld, um Bands wie Die Ärzte, Green Day und Måneskin zu sehen. Für Wirbel sorgte ein Vorfall am Samstagabend. Zwei Männer grölten ausländerfeindliche Parolen und wurden vom Festival ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung.

