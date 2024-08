Venezuelas Machthaber Maduro geht gegen soziale Medien vor

Caracas: Angesichts der Proteste gegen das offizielle Wahlergebnis in Venezuela treibt der sozialistische Machthaber Maduro die Zensur sozialer Medien voran. Die Plattform X soll nach seinem Willen zehn Tage gesperrt werden - wegen angeblicher Aufrufe zu Hass und Faschismus. Am Montag hatte Maduro bereits gefordert, WhatsApp von den Handys zu löschen, weil dort Venezuela bedroht würde. Außerdem will er gegen Instagram und TikTok vorgehen. In den vergangenen Tagen hatten in Venezuela zahlreiche Menschen gegen die nach ihrer Überzeugung manipulierte Wahl demonstriert. Die Staatsgewalt griff hart durch. Laut Menschenrechtsorganisationen sind 24 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 06:00 Uhr