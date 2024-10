Venedig verlangt künftig doppelt so viel Eintritt

Venedig: Der italienische Touristenmagnet Venedig verlangt ab nächstem Jahr doppelt soviel Eintritt wie bisher. Bislang mussten Tagestouristen bei einem Besuch der Adria-Stadt an insgesamt 29 Tagen fünf Euro bezahlen, zukünftig sind es zehn Euro. Ab kommenden Jahr wird die Gebühr zudem an rund doppelt so vielen Tagen zwischen Mitte April und Ende Juli erhoben. Währenddessen wurde bekannt, dass die französische Stadt Paris für einen Besuch von Notre-Dame ab 2026 fünf Euro verlangen will. Die 2019 bei einem Brand zerstörte Kathedrale wird im Dezember nach fünf Jahren wiedereröffnet.

