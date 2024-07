Venedig verlangt künftig bis zu zehn Euro Eintritt

Venedig: Die italienische Touristenmetropole will auch künftig Eintritt von Tagesbesuchern verlangen. Das hat der für Finanzen zuständige Stadtrat angekündigt. Vom nächsten Jahr an sollen keine fünf Euro mehr bezahlt werden, sondern an manchen Tagen bis zu zehn Euro. An diesem Wochenende geht eine Testphase zu Ende: Venedig hatte an insgesamt 29 Tagen ein Eintrittsgeld von fünf Euro erhoben. Die Stadt nahm nach eigenen Angaben dadurch mehr als zwei Millionen Euro ein. Lokalpolitiker räumten allerdings ein, dass das kaum eine abschreckende Wirkung gehabt hätte. Venedig leidet wie kaum eine andere Stadt unter dem Massentourismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 08:00 Uhr