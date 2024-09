VdK-Präsidentin Bentele warnt vor Sparen im Sozialen

Berlin: Vor Beginn der Haushaltsberatungen im Bundestag hat die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Die Regierungsparteien müssten dringend ohne öffentlichen Streit einen Haushalt auf den Weg bringen, der den Sozialstaat stärkt, sagte Bentele. Menschen mit geringen Löhnen und Arbeitssuchende, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie Menschen mit Behinderung müssten auf die Solidarität der Gemeinschaft bauen können. Streichungen im Sozialbereich seien auch nicht nötig, wenn Steuerhinterziehung vermeidung ernsthaft bekämpft würde, so die VdK-Vorsitzende. Der Bundestag beginnt am Mittag mit den Beratungen über den Bundeshaushalt 2025, in dem eine Lücke von 12 Milliarden Euro klafft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 09:00 Uhr