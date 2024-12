USB-C-Anschlusspflicht für neue elektronische Kleingeräte tritt in Kraft

Berlin: Neue elektronische Kleingeräte müssen in der EU ab heute mit einem einheitlichen Ladeanschluss ausgestattet sein. Von nun an gilt die Pflicht für einen USB-C-Anschluss beispielsweise für Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Tastaturen, Mäuse und Digitalkameras. Für Notebooks und Laptops tritt die Regel in zwei Jahre in Kraft. Ziel ist es, den Elektroschrott zu reduzieren, weil weniger Ladekabel benötigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 10:00 Uhr