USA zeigen sich besorgt wegen Putins Besuch in Nordkorea

Washington: Der Besuch des russischen Präsidenten Putin in Nordkorea besorgt die US-Regierung. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, die sich vertiefende Zusammenarbeite sei etwas, das jeden beunruhigen sollte. Putin ist am Abend in Pjöngjang eingetroffen. Beobachtern zufolge dürfte es bei dem Besuch auch um weitere Waffenlieferungen gehen. Es ist Putins zweiter Aufenthalt in dem abgeschotteten Land in seiner Zeit als Staatschef. Zuletzt hatte er Nordkorea vor 24 Jahren besucht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 01:00 Uhr