USA wollen weitreichende Waffen in Deutschland stationieren

Washington: Die USA planen die Stationierung von weitreichenden Waffen in Deutschland. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt, die am Rande des NATO-Gipfels in Washington veröffentlicht wurde, sollen von 2026 an zeitweise unter anderem Marschflugkörper vom Typ "Tomahawk" nach Deutschland verlegt werden. Damit soll die militärische Abschreckung zum Schutz der NATO-Partner in Europa verstärkt werden. - In der Ukraine sollen bereits im Sommer F-16-Kampfjets zur Abwehr des russischen Angriffskrieges zum Einsatz kommen. Wie die USA, Dänemark und die Niederlande erklärten, ist der Transfer der Jets bereits im Gange.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2024 18:45 Uhr