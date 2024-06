USA wollen Ukraine offenbar weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern

Washington: Die USA wollen der Ukraine offenbar ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das meldet die "New York Times" und beruft sich auf nicht namentlich genannte Quellen in der Regierung in Washington. Demnach ist das neue System zurzeit in Polen und kann in den kommenden Tagen in der Ukraine an der Front eingesetzt werden. Es wäre das zweite System dieser Art, das die USA der Ukraine zur Verfügung stellen. Patriot gehört zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Gestern hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius der Ukraine weitere Waffen versprochen - darunter Panzerabwehrwaffen, Scharfschützengewehre und Handwaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 02:00 Uhr