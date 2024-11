USA werden Militärhilfe für Israel nicht einschränken

Washington: Die USA werden ihre Militärhilfe an Israel nun doch nicht einschränken. Das Außenministerium erklärte, Israel habe gute, wenn auch begrenzte Fortschritte dabei erzielt, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Man habe nicht festgestellt, dass gegen US-Recht verstoßen wird. Mitte Oktober hatte Washington Israel ein Ultimatum gestellt, binnen 30 Tagen mehr Hilfskonvois über die Grenze zu lassen. Der US-Regierung darf von Gesetzes wegen keine Militärhilfe an Streitkräfte leisten, die in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 00:00 Uhr