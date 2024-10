USA verzeichnen drittgrößtes Haushaltsdefizit in ihrer Geschichte

Washington: Die USA müssen das drittgrößte Haushaltsdefizit in ihrer Geschichte verkraften. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilt, beträgt das Minus im laufenden Jahr etwas mehr als 1,8 Billionen Dollar. Nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021 lagen die Defizite deutlich höher. Das aktuelle Haushaltsloch ist laut Ministerium vor allem auf die gestiegenen Kosten für das staatliche Rentenprogramm, das Gesundheitswesen und die Verteidigung zurückzuführen. Außerdem gebe es einen neuen Rekord bei den Zinszahlungen: die haben nach offiziellen Angaben erstmals die Grenze von einer Billion überschritten.

