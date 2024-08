USA verstärken ihre Militärpräsenz in Nahost

Washington: Die USA reagieren auf die jüngste Eskalation in Nahost: Das Verteidigungsministerium kündigte an, zusätzliche Kampfjets und Kriegsschiffe in die Region zu schicken. Sie sollen nach US-Angaben aber nur defensiven Zwecken dienen. Mit der Maßnahme sollen die US-Streitkräfte in der Region besser geschützt und Israel stärker unterstützt werden. Die israelische Regierung hat ihre Armee bereits in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Sie befürchtet einen Vergeltungsschlag des Iran nach der Tötung von Hamas-Chef Hanijeh in Teheran. Iran macht Israel dafür verantwortlich. Eine Beteiligung der Bundeswehr zum Schutz Israels ist laut Bundesverteidigungsminister Pistorius aktuell nicht geplant. Über eine militärische Unterstützung, in welcher Form auch immer, müsse dann entschieden werden, wenn es anstehe, sagte der SPD-Politiker. Außerdem benötige jede Beteiligung deutscher Soldatinnen und Soldaten ein Mandat des Bundestags.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 12:00 Uhr