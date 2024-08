USA verlegen weiteres Militär nach Nahost

Washington: Im Nahen Osten verdichten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Vergeltungsschlag des Irans gegen Israel. So verstärken die USA ihre Militärpräsenz in der Region und entsenden weitere Kriegsschiffe und Kampflugzeuge. Wie das Pentagon mitteilte, ließ Verteidigungsminister Austin zusätzliche Zerstörer mit der Fähigkeit zur Abwehr ballistischer Raketen sowie ein Jagdgeschwader verlegen. Es gehe darum, Israel bei der Verteidigung zu unterstützen und auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet zu sein. Der Iran macht Israel verantwortlich für die Tötung von Hamas-Führer Hanija in Teheran. Die israelische Regierung hat sich nicht dazu bekannt. Nach Angaben eines iranischen Nachrichtenportals hat die iranische Führung alle Vermittlungsversuche des Auslands für eine friedliche Lösung in dem Konflikt zurückgewiesen.

