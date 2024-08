USA und Israel fürchten baldigen Vergeltungs-Angriff des Irans

Washington: Die USA senden zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfjets zur Verteidigung Israels in den Nahen Osten. Das Pentagon will damit nach eigenen Angaben die Möglichkeit einer regionalen Eskalation durch den Iran oder verbündete Terrororganisationen verringern. Das Wall Street Journal meldet, es werde befürchtet, dass Teheran einen Angriff schon dieses Wochenende startet. Dieser könnte größer und komplexer sein als die Attacke auf Israel mit 330 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen im April. Der Iran hatte Vergeltung angekündigt nach der Tötung des Hamas-Anführers Hanijeh in Teheran sowie des Hisbollah-Kommandeurs Schukr in Beirut. Eine deutsche Beteiligung am Schutz Israels steht für Verteidigungsminister Pistorius nicht auf der Tagesordnung. Im Übrigen würde ein Einsatz deutscher Soldaten, der für ihn gerade völlig unvorstellbar wäre, ein Mandat des Bundestags erfordern, so Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 08:00 Uhr