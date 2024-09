USA und Großbritannien sichern Ukraine weitere Unterstützung zu

Kiew: US-Außenminister Blinken hat während eines Besuchs in Kiew weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als 700 Millionen Dollar angekündigt. Mit dem Geld soll unter anderem das ukrainische Energienetz ausgebaut werden, wie Blinken auf einer Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen Lammy erklärte. Beide sagten zu, die Forderung Kiews nach Langstreckenwaffen schnell zu prüfen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj erneut um reichweitenstarke Waffen gebeten und erklärt, Kiew wolle mit den Raketen militärische Ziele im russischen Hinterland zerstören. Auch warb er um Unterstützung für die Truppen an der Front.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 01:00 Uhr